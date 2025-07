Un joueur signe à l’OM, il annonce un gros danger !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts défensifs, l’OM accélère sur le mercato et vient d’enrôler Facundo Medina en provenance du RC Lens. Un joli coup sur le papier puisque les Marseillais recrutent l’une des valeurs sûres de Ligue 1. Attention tout de même au caractère de l’Argentin, capable de prendre beaucoup de cartons.

«A Lens, il a quand même pris 61 cartons jaunes»

« Est-ce qu’il sera plus durement sanctionné, plus surveillé ? Je ne sais pas, possiblement. En tout cas, c’est vrai qu’à Lens, il a quand même pris 61 cartons jaunes. C’est quand même le troisième joueur de l’histoire de Lens le plus averti, devant Cyril Rool. Ça place le garçon, même s’il avait deux fois plus de matchs que Rool. Mais non, moi je trouve qu’il est agressif dans le bon sens du terme. Il a ce côté, il a cette tchatch d’un bon Argentin. Il sait provoquer, il est provocateur, mais je pense vraiment dans le bon esprit. Et je lui souhaite – et je souhaite pour l’OM – qu’il soit sanctionné le moins possible, en tout cas qu’il soit suspendu le moins possible. Mais c’est sûr qu’il va prendre son petit lot de cartons », ajoute Laurent Mazure.