Un joueur reçoit un coup de pression, le PSG va adorer

Convoité par de nombreux clubs européens, Jude Bellingham devrait être l'un des principaux acteurs du mercato cet été. Le nom du milieu de terrain du Borussia Dortmund circule avec insistance du côté du Real Madrid et de Liverpool. Mais Dietmar Hamann doute que l'international anglais puisse s'adapter dans un de ces clubs. Une excellente nouvelle pour le PSG.

Cet été, un joueur devrait être au cœur de nombreuses discussions au sujet de son avenir. Il s'agit en effet de Jude Bellingham. Eblouissant au Borussia Dortmund, le milieu de terrain anglais avait également brillé durant la Coupe du monde. De quoi susciter l'intérêt des plus grands clubs européens tels que le Real Madrid et Liverpool qui se livreront une énorme bataille dans ce dossier. Mais le PSG se serait également lancé dans la course à la signature de Jude Bellingham.

«La seule chose qui lui manque, c'est la discipline»

Invité à commenter l'avenir du milieu de terrain anglais, Dietmar Hamann estime toutefois qu'il aura du mal à s'imposer dans un club comme Liverpool ou le Real Madrid. « Je ne suis pas très sûr pour Bellingham, c'est un joueur incroyablement talentueux qui a des compétences extraordinaires. La seule chose qui lui manque, c'est la discipline », assure l'ancien joueur du Bayern Munich au micro de Sky Allemagne avant de poursuivre.

«S'il veut aller dans un grand club comme le Real Madrid ou Liverpool, il doit jouer différemment»