Un joueur «magnifique» signe à l’OM, le vestiaire n’en revient pas

Cet été, l'OM ne chôme pas sur le mercato et a déjà lancé deux recrues lors des matches amicaux, à savoir Lilian Brassier et Mason Greenwood. Et après la victoire contre Pau, le capitaine du moment, Leonardo Balerdi, a évoqué les débuts de ses coéquipiers et ne manque pas de les encenser, notamment son nouveau coéquipier en défense centrale.

Depuis le début des matches amicaux, l'OM a pu voir à l'œuvre deux de ses nouvelles recrues à savoir Lilian Brassier et Mason Greenwood. Et visiblement, ils ont déjà convaincu leur capitaine. En l'absence de Valentin Rongier, Leonardo Balerdi porte effectivement le brassard et a notamment jugé son entente avec Lilian Brassier, son nouveau compère en charnière centrale.

«Magnifique, magnifique»

« Magnifique, magnifique. Tu peux le voir, il est tranquille, il parle beaucoup. Pour moi, c’est un top joueur. On se comprend très très bien, comme si on jouait ensemble depuis longtemps », a confié le défenseur argentin en zone mixte avant d’encenser une autre recrue : Mason Greenwood.

Balerdi valide aussi Greenwood

« Il était dans un autre championnat, c’est un peu difficile, mais chaque fois qu’il touche le ballon, tu peux voir qu’il est clair avec le ballon. S’il peut essayer de finir l’action, il essaie, et après, s’il ne peut pas, il revient. Il va nous amener beaucoup de choses dans ce championnat », ajoute Leonardo Balerdi.