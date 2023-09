Un joueur fait capoter son transfert au PSG, la sanction tombe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours du début de la Ligue des champions, le PSG a envoyé sa liste de joueurs retenus pour disputer la compétition. Une liste sur laquelle ne figure pas Hugo Ekitike. L'ancien Rémois est bien évidemment barré par la concurrence importante dans son secteur de jeu, mais paye également son refus de partir.

Les dernières heures du mercato auront été animées du côté du PSG. Et pour cause, après avoir bouclé l'arrivée de Bradley Barcola pour 50M€, le club de la capitale s'est activé le 1er septembre afin de convaincre l'Eintracht Francfort de lâcher Randal Kolo Muani. Et pour cela, les Parisiens ont tenté d'inclure Hugo Ekitke dans le deal.

Ekitike refuse de quitter le PSG

Mais l'ancien Rémois a clairement refusé d'aller en Bundesliga, négociant même avec Crystal Palace en vue d'y être prêté dans les dernières heures du mercato. En vain. Et si la décision d'Hugo Ekitike n'a pas remis en cause le transfert de Randal Kolo Muani, le PSG n'a pas digéré.

Ekitike n'est pas sur la liste UEFA du PSG