Un joueur encore menacé, l'histoire se répète au PSG

Thibault Morlain

A la recherche d'un buteur sur ce mercato estival, le PSG pense à Harry Kane, mais aussi à Dusan Vlahovic. Ces derniers jours, la piste menant à l'attaquant de la Juventus a d'ailleurs semblé prendre de l'ampleur et le Serbe pourrait bien se rapprocher de Paris. Oui mais voilà, il ne semble pas le bienvenu dans la capitale, où des menaces ont été proférées.

Après 6 arrivées sur ce mercato estival, le PSG veut encore enchainer. Et le club de la capitale a identifié ses besoins : un ailier droit et un buteur. La quête d'un numéro 9 est le gros dossier de Luis Campos qui se démène pour dénicher cet attaquant pour Luis Enrique. Et la solution pourrait se nommer Dusan Vlahovic, le Serbe de 23 ans aujourd'hui à la Juventus.

« On te coupe tes 3 doigts »

Dusan Vlahovic semble donc se rapprocher du PSG, où l'accueil risque d'être houleux. Des menaces sont apparues ces dernières heures de la part des supporters parisiens. Certains se sont pris en photo devant le Parc des Princes avec une banderole où on peut lire : « Vlahovic à Paris, on te coupe tes 3 doigts ».

