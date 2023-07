Un joueur du PSG plombe un transfert à 6M€

Baptiste Berkowicz

D'ores et déjà placé dans le loft du PSG depuis la reprise de l'entrainement, Leandro Paredes est en discussions avancées avec Galatasaray. Bien que le club parisien et le club turc se soient mis d'accord sur une indemnité de 6M€, le milieu de terrain argentin se fait désirer et n'a toujours pas donné de réponse définitive. Galatasaray en a assez et pourrait mettre fin aux négociations.

Le mercato du PSG s'anime dans le sens des départs. Après l'officialisation de l'arrivée de Mauro Icardi à Galatasaray, un autre argentin est en négociations pour quitter le club de la capitale en la personne de Leandro Paredes.

Paredes ne donne pas de réponse...

Galatasaray possède un accord avec le PSG autour de 6M€ et un contrat de trois ans attend Leandro Paredes. D'après les informations de L'ÉQUIPE, le milieu de terrain argentin n'a toujours pas donné sa réponse au club turc et pourrait donc faire capoter le deal.

...Galatasaray prêt à jeter l'éponge