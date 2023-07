Messi : Il révèle un incroyable secret sur son transfert

Alexis Brunet

Cet été, Lionel Messi a fait le choix de quitter le PSG. Annoncé avec insistance au FC Barcelone, l'Argentin a finalement décidé de rejoindre l'Inter Miami. Déjà auteur de trois buts avec sa nouvelle formation, le septuple Ballon d'Or régale en Amérique du Nord. Le propriétaire de la franchise floridienne, David Beckham est revenu récemment sur le transfert de l'attaquant. Il a affirmé que les premiers contacts remontaient à 2019.

Après deux années au PSG, Lionel Messi a décidé de ne pas prolonger son contrat, et il a donc quitté le club de la capitale. Un mal pour un bien peut-être, tant la fracture semblait grande entre les supporters parisiens et l'Argentin. Le champion du monde 2022 se voyait revenir au FC Barcelone, à l'issue de son aventure à Paris. Mais à cause des difficultés financières que traverse le Barça, le transfert n'a pas pu se faire, et le joueur a finalement rejoint l'Inter Miami.

«Nous nous sommes glissés dans un hôtel…»

C'est donc l'Inter Miami et son propriétaire David Beckham qui ont réussi à attirer Lionel Messi. Si le transfert n'a eu lieu qu'un 2023, l'ancien international anglais a révélé à The Athletic que les premiers contacts remontaient à 2019, lorsque l'Argentin évoluait au FC Barcelone. « Nous avons pris un avion et sommes partis secrètement de Londres pour Barcelone. Nous nous sommes glissés dans un hôtel, avons rencontré Jorge Messi et avons entamé la conversation. La conversation s'est résumée à : "Nous aimerions que votre fils joue un jour pour notre équipe. Nous savons qu'il ne peut pas encore venir, mais un jour, nous aimerions avoir Leo à Miami." »

Messi a réussi ses débuts

Lionel Messi a déjà réalisé ses grands débuts avec sa nouvelle équipe, et ça a été une très grande réussite. L'Argentin a donné la victoire à Miami grâce à un magnifique coup franc, lors de son premier match face à Cruz Azul. Il a récidivé lors de son deuxième match, en inscrivant un doublé face à Atlanta.