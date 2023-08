Un joueur débarque à Paris, le PSG va adorer

Baptiste Berkowicz

Le PSG est toujours à la recherche de renforts sur le plan offensif d'ici la fin du mercato. Les dirigeants parisiens négocient ardemment avec Francfort au sujet de Randal Kolo Muani. L'attaquant français est à Paris ce mercredi pour tenter de faire pression sur ses dirigeants qui ont refusé l'ensemble des offres du club de la capitale jusqu'à présent. Le joueur de 24 ans devrait y rester jusqu'à la fermeture du marché des transferts.

La fin de mercato du PSG s'annonce agitée. Dans le sens des arrivées comme dans le sens des départs, les dirigeants parisiens s'activent en coulisses. Le club de la capitale a érigé en priorité le recrutement de Randal Kolo Muani. L'international français doit faire face à l'intransigeance de son club qui ne facilite pas son transfert à Paris.

PSG : Nouvelle bombe en Espagne, Mbappé va toucher le jackpot ? https://t.co/PsmGE8CkBw pic.twitter.com/7oXI5Odj9x — le10sport (@le10sport) August 30, 2023

Kolo Muani va rester à Paris

À quelques heures de la fermeture du marché des transferts, le PSG tente d'accélérer dans le dossier menant à Randal Kolo Muani. Malgré plusieurs offres, dont la dernière à hauteur de 80M€ bonus compris, Francfort se montre inflexible et réclame pas moins de 100M€ pour libérer son joueur. Pour tenter de faire pression sur ses dirigeants, l'international français s'est rendu à Paris ce mercredi. D'après les informations de Sky Sport, le joueur de 24 ans restera dans la capitale jusqu'à la fin des pourparlers entre son club et le PSG. De quoi donner un coup de pouce non négligeable aux dirigeants parisiens.

Négociations en cours avec Francfort

Arrivé libre dans le club allemand l'été dernier, Randal Kolo Muani souhaite franchir une nouvelle étape dans sa carrière et voit le PSG comme une opportunité à ne pas laisser filer. Le PSG ne souhaite pas accéder aux 100M€ réclamés par Francfort. Des discussions intenses sont en cours entre les deux clubs pour tenter de boucler l'opération. Une chose est sûre : le temps presse. Pour rappel, la fermeture du marché des transferts aura lieu vendredi à minuit.