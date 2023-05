Un joueur débarque à l'OM, il annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, l'OM a bouclé l'arrivée de Ruslan Malinovskyi sous la forme d'un prêt avec une option d'achat qui sera levée à l'issue de la saison. Mais après des débuts très prometteur, l'Ukrainien semble marquer le pas ces dernières semaines. Néanmoins selon Andrea Masiello, ancien défenseur de l'Atalanta, les Marseillais n'ont aucune inquiétude à avoir concernant Ruslan Malinovskyi.

«L'un des meilleurs joueurs que l'on ait connus à l'Atalanta»

« Au départ, il a eu un peu de mal parce qu'il ne parlait pas l'italien. Mais on l'a vite impliqué dans la vie du vestiaire via les anglophones. Ruslan est l'un des meilleurs joueurs que l'on ait connus à l'Atalanta, et comme pour Ilicic ou Papu Gomez, autres profils très supérieurs techniquement, le “Mister” Gasperini (Gian Piero, le coach) lui a demandé beaucoup de sacrifices. Grâce à cette expérience, il a un bagage important en matière de travail, d'efforts, de capacité à s'adapter à différentes situations en cours de match. Il a déjà emmagasiné tout cela. Avec Tudor, ce sera forcément plus simple, vous verrez », lâche l'ancien défenseur de l'Atalanta dans les colonnes de L'EQUIPE .

Tudor n'est pas inquiet