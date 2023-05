Le PSG craque face à Messi, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, Lionel Messi a fait parler de lui en se rendant en Arabie Saoudite sans l'autorisation du PSG. L'Argentin a d'ailleurs été sanctionné pendant une semaine, mais son licenciement aurait même été envisagé par la direction parisienne. Mais le club a finalement fait machine arrière, ce que regrette Jonatan MacHardy qui espérait que le PSG aille jusqu'au bout.

Après s'être rendu en Arabie Saoudite sans l'accord du PSG, Lionel Messi a été sanctionné par son club. Mais la direction parisienne aurait même envisagé de licencier sa star, avant de faire machine arrière. Mais Jonatan MacHardy estime que le PSG aurait du aller jusqu'au bout de son idée.

Mercato : Un joueur change tout, le PSG est piégé https://t.co/h5aLnUy0U1 pic.twitter.com/sDHJ7FRbpS — le10sport (@le10sport) May 13, 2023

«Le PSG a voulu reprendre la main et envoyer un signal fort»

« Je pense que Galtier a peur parce qu’il sait que même si son aventure est proche de se terminer, le titre peut lui échapper des doigts. Et pour lui, il faut mettre en place les bonnes vieilles recettes qu’il utilise depuis le début de saison et pour lui, c’est s’appuyer sur ses stars. C’est une grande défaite pour le Paris Saint-Germain. Le PSG a voulu reprendre la main et envoyer un signal fort avec cette procédure de licenciement pour Leo Messi. Mais le signal qui a voulu être envoyé est beaucoup trop fort, parce qu’on est en France, parce que les Prud’hommes existent, parce que pour caractériser une faute grave c’est une vraie galère. Et que du coup c’est trop disproportionné », lâche-t-il au micro de l' After Foot avant de poursuivre.

«Et au final, tu finis par baisser ton pantalon»