Un joueur de l’OM se lâche, «voilà pourquoi j’ai été mis sur le marché des transferts»

Si Jonathan Clauss est aujourd’hui toujours un joueur de l’OM, où il a d’ailleurs été un joueur majeur de la saison, cela aurait pu se passer différemment pour l’international français. En effet, lors du dernier mercato hivernal, Clauss s’est retrouvé placé sur le marché des transferts par le club phocéen. Mais comment l’OM en est arrivé là pour son latéral droit ? Le principal intéressé s’est expliqué.

Alors que Jonathan Clauss pourrait quitter l’OM à l’occasion du mercato estival, cela aurait déjà pu être le cas lors du mois de janvier et du mercato hivernal. En effet, la direction phocéen ne comptait plus vraiment sur l’international français, déçue de son comportement. Mehdi Benatia avait même critiqué publiquement Clauss.



« Je ne change pas de comportement du jour au lendemain »

A l’occasion d'un entretien accordé à Carré , Jonathan Clauss est revenu sur cette période compliquée à l’OM et pourquoi il s’était retrouvé sur le marché des transferts. L’international français a alors confié : « Arrive cette trêve hivernale où je suis remis en cause parce que je trouvais, moi, dans les schémas de jeu, pas mal d’incohérences. J’ai essayé de l’expliquer, je n’étais pas le seul à le penser. Mais voilà, on était dans une tourmente, on se posait énormément de questions, sur l’aspect personnel, sur l’aspect collectif aussi. On est moins lucide sur ce qu’il se passe et quand on est moins lucide, on essaye de trouver des solutions en essayant de vouloir tout améliorer autour de nous alors que parfois il suffit juste d’un petit geste ou d’une petite remise en question personnelle. Elle n’est pas arrivée, en tout cas pas de la bonne façon. Peut-être que mes comportements ont un poil changé, ce qui est peut-être possible, ce qui n’était pas anodin. Je ne change pas de comportement du jour au lendemain. Il y a eu pas mal de choses, les changements de coach, les blessures, les tourmentes médiatiques, les supporters … ».

« Je n’ai jamais triché »