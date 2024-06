Un international français visé par le PSG, son transfert est décidé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux de se renforcer à plusieurs postes, le PSG compte notamment apporter des ajustements dans l’entrejeu et ciblerait ainsi Youssouf Fofana, retenu par Didier Deschamps pour disputer l’Euro en Allemagne (14 juin - 14 juillet). L’été promet d’être chaud pour l’international français de l’AS Monaco, son transfert étant d’ores et déjà acté selon le journaliste Fabrizio Romano.

Sans Kylian Mbappé et son imposant salaire, le PSG peut agir plus librement sur le marché des transferts et prévoit une nouvelle fois de s’y montrer actif cet été. Du renfort est notamment attendu dans l’entrejeu alors qu’un ou plusieurs joueurs de Luis Enrique pourraient plier bagage dans les prochaines semaines, à l’instar de Manuel Ugarte, Fabian Ruiz ou encore Danilo Pereira. C’est ainsi que le PSG s’intéresserait à Youssouf Fofana. La porte est justement ouverte pour l’international français.

Le transfert de Fofana serait acté

Retenu par Didier Deschamps pour l’Euro, le milieu de 25 ans devrait ensuite se concentrer sur sa situation personnelle. D’après les informations divulguées par le journaliste Fabrizio Romano, le transfert de Youssouf Fofana cet été ne fait aucun doute. Il n’y aurait pas encore de négociations avancées dans ce dossier mais le joueur engagé avec Monaco jusqu’en 2025 se sent prêt à entamer un nouveau chapitre.

Plusieurs prétendants positionnés

Le PSG a donc une ouverture mais n’est pas le seul club intéressé par les services de Youssouf Fofana. L’AC Milan, Arsenal ou encore Manchester United ont également été associés à l’international tricolore. Affaire à suivre…