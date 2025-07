Un international français au PSG, discussions confirmées !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien lancé dans son projet qui consiste à miser sur ses talents actuels pour le futur, le PSG compte conserver la plupart de ses joueurs, à l'image de Bradley Barcola. Après avoir catégoriquement refusé de le vendre au Bayern Munich, le club de la capitale aurait désormais pour ambition de prolonger l'ancien ailier de l'OL dont le contrant court actuellement jusqu'en 2028.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG est particulièrement discret. Côté arrivée, seul le jeune portier Renato Marin a signé. Ce dernier était libre de tout contrat après la fin de son engagement avec l'AS Roma. Et dans le sens des départs, seuls trois prêts ont été conclus : Yoram Zague (Copenhague), Naoufel El Hannach (Montpellier) et Gabriel Moscardo (Braga). Et en attendant de réellement lancer son mercato, le PSG pourrait poursuivre sa mission prolongations lancée plutôt dans l'année avec les signatures d'Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha, qui sont désormais tous liés au club parisien jusqu'en 2029.