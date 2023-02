Un gros transfert est bouclé, l’OM n’en revient pas

Arnaud De Kanel

Afin d'amorcer le coût d'un mercato historique, l'OM s'est débarrassé de Bamba Dieng. L'attaquant sénégalais avait déjà été poussé vers la sortie l'été dernier mais il n'avait finalement pas rejoint l'OGC Nice, la faute à une visite médicale ratée. Pablo Longoria se frotte les mains car il ne pensait pas en tirer autant.

La folie dépensière a frappé de plein fouet la cité phocéenne cet hiver. L'Olympique de Marseille a réalisé un mercato d'anthologie en recrutant Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha. Le coût total de ces dépenses s'élève à près de 52M€ et pour se le permettre, Pablo Longoria a considérablement dégraissé l'effectif. Après Gerson, c'est Bamba Dieng qui a définitivement quitté l'OM pour une somme dont le président du club phocéen se réjouit.

Riolo utilise l’OM pour fracasser le PSG https://t.co/9QjKqx4QtR pic.twitter.com/55g2hVsvX9 — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

«Le joueur voulait partir»

Au lendemain de la fin du mercato hivernal, Pablo Longoria tenait une conférence de presse exceptionnelle pour présenter ses recrues et faire un point sur le mois de janvier agité de l'OM. L'occasion pour lui de revenir sur le dossier Bamba Dieng. Mis au placard en début de saison puis réintégré au fil des matchs, le Sénégalais n'est tout de même pas parvenu à faire son trou. L'OM voulait le garder, mais il s'est finalement engagé avec le FC Lorient car c'était sa volonté. « Notre intention était de prolonger. Lorient nous a transmis une offre pour lui, son agent nous a répondu que le joueur voulait partir. Il faut être humain. C'était une situation d'équilibre entre le joueur et le club. On était à l'aise », a décalré Pablo Longoria.

«On l'a vendu plus cher»