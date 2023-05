Un grand nom l'annonce, il a recalé le PSG et l'équipe de France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Directeur du Développement du Football Mondial à la FIFA, Arsène Wenger était présent au Qatar, dans les studios de beIN SPORTS. L'occasion pour l'ancien entraîneur d'Arsenal de revenir sur sa carrière et sur les nombreux projets qu'il a refusés. L'Alsacien a confirmé qu'il avait été sollicité par le PSG, mais aussi par la Fédération française de football.

Agé aujourd'hui de 73 ans, Arsène Wenger compte, encore, s'investir dans le football. Depuis 2019, l'Alsacien occupe le poste de directeur du Développement du Football Mondial à la FIFA. Un rôle qui lui convient bien, étant donné que sa carrière d'entraîneur semble bien derrière lui. « Je ne pense pas, non… J’espère que j’aurai assez de sagesse pour ne pas replonger. Ça me titille tout le temps. On n’est jamais totalement guéri. On est accro toute sa vie » avait lâché l'ancien coach d'Arsenal dans un entretien accordé au Parisien.

Wenger a refusé le PSG et l'équipe de France

De passage au Qatar ce samedi, Arsène Wenger s'est rendu dans les studios de beIN SPORTS pour évoquer sa carrière. Au cours de cet entretien, le technicien a confirmé qu'il avait été contacté par de nombreuses équipes ces dernières années. Selon ses dires, il a été sollicité par le PSG, par le Real Madrid, mais aussi par la Fédération française de football pour occuper le rôle de sélectionneur. « J'ai refusé le Real Madrid, la Juventus, le PSG, l'équipe d'Angleterre, l'équipe de France. En fin de compte, je crois que j'ai fait ce qui était important pour moi dans ma vie » a confié Wenger.

Wenger avait été contacté en 2019

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG avait, notamment, pensé à lui en 2019 pour remplacer Unai Emery sur le banc parisien. Les dirigeants qataris l'avaient sondé, mais le tacticien a toujours refusé de rejoindre la capitale française, pour le plus grand désespoir du PSG.