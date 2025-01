Un futur joueur du Real Madrid en plein «scandale» ?

Jean de Teyssière

Dimanche, la rencontre entre Liverpool et Manchester United a été intense et s’est achevée sur un score de parité (2-2). Durant cette rencontre, l’attitude désinvolte de Trent Alexander-Arnold sur le premier but mancunien a largement fait parler. Celui qui devrait porter les couleurs du Real Madrid la saison prochaine est au cœur de violentes critiques.

En fin de contrat en juin prochain, Trent Alexander-Arnold est attendu au Real Madrid. Le latéral droit de 26 ans n’a toujours pas et ne devrait pas prolonger avec Liverpool. En attendant de signer libre au Real Madrid, il a fait l’objet d’un scandale.

L’attitude d’Alexander-Arnold pointée du doigt

Face à Manchester United (2-2), Trent Alexander-Arnold a fait preuve d’une certaine suffisance, notamment sur le premier but mancunien. On peut le voir défendre sans intensité et avec nonchalance, en marchant, après une relance manquée, atterrissant dans les pieds de Manuel Ugarte à 20 mètres du but des Reds. Roy Keane, légende de Liverpool, n’a pas mâché ses mots après la rencontre, au micro de Sky Sports : « Ils parlent de Trent (Alexander-Arnold) qui va au Real Madrid, mais après cela, il va aux Tranmere Rovers (club de League Two). »

Un «scandale défensif»

Une autre légende de Liverpool, Jamie Carragher, parle d’un « scandale défensif » de la part de Trent Alexander-Arnold. Celui qui a joué plus de 240 matchs avec les Reds a même été insulté par ses fans lorsqu’il a été remplacé par Arne Slot. Ce dernier a d’ailleurs voulu éteindre l’incendie en conférence de presse : « Nous étions tous déçus de la façon dont nous avions joué, pas seulement Trent (Alexander-Arnold). Il n'a pas joué son meilleur match, mais il a joué tellement de bons matchs pour ce club. Il y a des choses que je devais lui apprendre et qu'il doit améliorer, c'est ce qu'on fait après chaque match, mais je ne l'ai pas fait seulement avec Trent. Nous n'avons pas besoin de parler de sa brillante passe de 70 mètres. Lors du deuxième but que nous avons encaissé, Macca (Alexis Mac Allister) aurait pu mieux défendre le retrait. » Le prochain match de TAA sera scruté de très près.