Un entraîneur star au Paris FC : C’est déjà validé !

Considéré comme une légende vivante à Liverpool, Jürgen Klopp a décidé de cesser son activité d’entraîneur pour devenir directeur des activités football chez Red Bull, de quoi l’amener à se concentrer sur le Paris FC, la marque au taureau étant devenue actionnaire minoritaire du promu. Pierre Ferracci salue déjà l’importance de l’Allemand.

« Il est très important pour nous. Il nous a déjà rendu visite deux fois et continuera à le faire, confie Pierre Ferracci , interrogé par Marca. Jürgen coordonne toutes les actions des départements sportifs des différents clubs où Red Bull est impliqué. Il a un impact, une image et une aura qui font beaucoup de bien à tous les clubs dans lesquels il est impliqué. »

« Ils nous soutiennent également dans la gestion du recrutement et de la formation »

Plus globalement, le président du PFC a expliqué le rôle de Red Bull dans la capitale : « Red Bull travaille déjà avec le club depuis plusieurs mois et nous aide de plusieurs manières. Ils soutiennent le développement des infrastructures à Orly, et nous allons passer de 8 à 18 hectares et de 4 à 9 terrains. Ils nous soutiennent également dans la gestion du recrutement et de la formation. D'ailleurs, ils sont déjà en train de faire un audit exhaustif de notre centre de formation et leur contribution est très importante. »