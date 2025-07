PSG : Transfert XXL grâce à l'Arabie saoudite ?

Après un prêt plutôt concluant à la Juventus de Turin, Randal Kolo Muani ne devrait pas rester au PSG cet été. La Vieille Dame aimerait le faire revenir, mais le Français intéresse d’autres clubs également. Newcastle serait notamment à l’affût, surtout en cas de possible départ d’Alexander Isak. Le Suédois intéresserait notamment certaines formations d’Arabie saoudite, prêtes à mettre environ 100M€ sur la table pour l’une des meilleures gâchettes de Premier League.

Le PSG avait prêté de nombreux joueurs

Mais au-delà des arrivées, c’est dans le sens des départs que le PSG avait fait parler de lui l’hiver dernier. Le club de la capitale s’était notamment débarrassé de plusieurs éléments qui n’entraient plus dans les plans de Luis Enrique. Ainsi, Milan Skriniar, Randal Kolo Muani et Marco Asensio étaient allés voir ailleurs sous la forme de prêts. Les trois Parisiens se sont relancés et ils ne devrait d’ailleurs pas s’éternier chez le champion de France cet été.