A jamais dans l'histoire, la grande annonce du PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a visé juste. Il y a douze ans, le club de la capitale recrutait un jeune talent brésilien de 19 ans qui allait devenir une valeur sûre de sa défense, un pilier du vestiaire dont il en sera le capitaine sept ans plus tard jusqu'à amener le groupe sur le toit de l'Europe cette année. Un transfert que le PSG n'oubliera jamais, de son propre aveu.

Le 19 juillet 2013, Leonardo bouclait la dernière recrue de son premier passage à la direction sportive du PSG. Architecte du projet sportif de QSI, le dirigeant brésilien parvenait à attirer un compatriote : la jeune pépite Marquinhos seulement âgée de 19 ans à l'époque.

Marquinhos au PSG, légende toujours en activité Au fil des saisons au PSG, Marquinhos a pris une place de plus en plus importante dans la charnière centrale rouge et bleu aux côtés de Thiago Silva. En 2020, à la fin du contrat de ce dernier et avant son départ à Chelsea, Marquinhos a connu une épopée malheureuse vu que le Paris Saint-Germain échouait en finale de Ligue des champions au Final 8 de C1 contre le Bayern Munich (0-1). Après quoi, le Brésilien héritait du brassard de capitaine de son compatriote.