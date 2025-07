160M€ : Le coup de génie du PSG sur le mercato !

Amadou Diawara

Pour recruter Vitinha et Joao Neves, le PSG a déboursé un peu plus de 100M€, soit environ 41,5M€ pour le premier et une somme proche de 60M€ pour le second. En 2025, la valeur marchande des deux internationaux portugais a augmenté. En effet, Vitinha et Joao Neves couteraient 80M€ chacun, soit 160M€ à eux deux.

Lors de l'été 2022, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a bouclé la signature de Vitinha. Pour faire plier la direction de FC Porto, le club de la capitale a lancé une offensive à hauteur de 41,5M€. Deux années plus tard, un autre international portugais a intégré le milieu de terrain du PSG : Joao Neves.

PSG : Vitinha et Neves coutent chacun 80M€ Etincelant sous les couleurs de Benfica, Joao Neves a alarmé la direction du PSG. A tel point que l'écurie rouge et bleu a lâché environ 60M€ pour finaliser son transfert lors du dernier mercato estival.