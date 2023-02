Un crack quitte l’OM, il met tout le monde d’accord

Arnaud De Kanel

L'été dernier, l'OM doublait des cadors comme Manchester City pour s'attacher les services d'Isaak Touré en provenance du Havre. Très peu utilisé par son entraineur Igor Tudor, le natif de Gonesse en région parisienne a été prêté à l'AJ Auxerre cet hiver. Il s'impose en Bourgogne et sa prestation face à l'OL a été remarquée.

L'hiver a fait des victimes à l'Olympique de Marseille et Isaak Touré en fait partie. Arrivé six mois plus tôt en provenance du Havre, le jeune défenseur de 19 ans a quitté la cité phocéenne afin d'être prêté à l'AJ Auxerre. Après des débuts compliqué contre le RC Lens où il avait été expulsé, Touré fait son trou et a encore rendu une copie solide face à l'OL.

Les chiffres impressionnants de Touré contre l'OL

Le prêt d'Isaak Touré est en train de lui faire gagner en confiance. Le défenseur n'a rien laissé passé contre l'OL, quelques jours à peine après son excellent match contre Angers. Il a réalisé deux tacles, deux interceptions, a réussi 91% de ses passes, a remporté 3 de ses 5 duels au sol et 1 duel aérien. Le joueur prêté par l'OM fait forte impression et sa prestation a enflammé les réseaux sociaux.

𝐈𝐌𝐏𝐑𝐄𝐒𝐒𝐈𝐕𝐄 youngster 🤯 - 91% successful passes- 2 tackles- 2 interceptions- 3/5 duels won- 1/1 aerial duel won@OM_English loanee Isaak Touré (19y/o) is one to watch 👀 #AJAOL pic.twitter.com/sBsPaMt09V — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) February 18, 2023

«C'est notre meilleur joueur»