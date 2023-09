Un clash éclate avec Neymar, son départ prend forme

Pierrick Levallet

Parti du PSG pour signer à Al-Hilal cet été, Neymar fait déjà parler de lui dans son nouveau club. Ses relations avec Jorge Jesus ne seraient pas vraiment au beau fixe depuis quelques jours. Le Brésilien aurait même réclamé le départ de l'entraîneur de 69 ans. Et cela semble être en train de prendre forme.

Neymar a ouvert un nouveau chapitre de sa carrière cet été. Ne se sentant plus désiré au PSG, le Brésilien a fait ses valises et a signé à Al-Hilal en Arabie Saoudite. Mais alors qu’il vient à peine d’arriver, le joueur de 31 ans fait déjà parler de lui. Il est notamment au coeur d’une polémique à l'intérieur de son nouveau vestiaire.

Neymar déclenche un clash à Al-Hilal

En effet, un clash aurait éclaté entre Neymar et Jorge Jesus lundi dernier après le match nul contre le Navbahor Namangan en Ligue des champions asiatique. L’entraîneur de 69 ans a fait quelques reproches à la star brésilienne, qui ne les aurait pas digérés. L’international auriverde aurait été jusqu’à réclamer le départ de Jorge Jesus. Et il pourrait bien avoir gain de cause.

Jorge Jesus est sur la sellette

D’après les informations du journaliste Rudy Galetti, la victoire difficile d’Al-Hilal contre Al-Jabalain (D5 saoudienne) en Coupe du Roi des champions placerait Jorge Jesus dans une position de plus en plus inconfortable. Le club saoudien a déjà informé l’entraîneur portugais de la possibilité de résilier son contrat, et son départ semble désormais prendre forme. La direction d’Al-Hilal commencerait à lui chercher un successeur. Plus le temps passe, plus Jorge Jesus est sur la sellette.