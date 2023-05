Un champion du monde s’enflamme pour son transfert à l’OM

Thibault Morlain

Formé et révélé sous le maillot des Girondins de Bordeaux, Christophe Dugarry a connu un autre club français durant sa carrière : l’OM. Le champion du monde 1998 est en effet resté deux ans sur la Canebière. Si sportivement cela n’a pas été des plus simples pour Dugarry, il en garde tout de même un souvenir exceptionnel.

Ayant connu le Milan AC et le FC Barcelone après son départ de Bordeaux, Christophe Dugarry a ensuite fait le choix de revenir en France. Au mercato hivernal de la saison 1997-1998, l’attaquant s’engage alors avec l’OM. Alors qu’il sera sacré champion du monde quelques mois plus tard avec l’équipe de France, Dugarry sera resté jusqu’en 1999 avant de faire ses retours chez les Girondins. Et aujourd’hui encore, le consultant RMC n’a pas oublié ce qu’il a vécu à l’OM.

« Ce sont des souvenirs exceptionnels »

Pour RMC , Christophe Dugarry est ainsi revenu sur son transfert à l’OM et son expérience olympienne. A ce propos, l’ex-attaquant explique : « Ce sont des souvenirs exceptionnels qui ont compté dans ma carrière et dans ma vie d'homme. Quand on passe par Marseille, on n'est plus la même personne ».

« Les deux années que j'ai passées resteront gravées à vie »