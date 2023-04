Un buteur contacte l’OM, un gros coup se confirme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les tractations ont débuté en coulisses. Les agents avancent leurs pions à l'approche du mercato estival pour essayer de placer leur client dans les meilleures équipes européennes. Ainsi, le représentant de Wilfried Zaha aurait contacté l'OM pour lui proposer ses services. Et selon certaines sources, le club marseillais n'aurait pas repoussé cette proposition, loin de là.

Alors qu'Alexis Sanchez n'a toujours pas prolongé son contrat avec l'OM, Pablo Longoria n'a pas l'intention de prendre de risques. Le président du club marseillais se prépare à toutes les éventualités, notamment à celle de le perdre lors du prochain mercato estival. Un buteur serait recherché et une incroyable proposition serait arrivée sur la table du dirigeant.

Un buteur aurait proposé ses services à l'OM

Selon les informations de Foot Mercato , Wilfried Zaha aurait proposé ses services à l'OM. En fin de contrat avec Crystal Palace, l'international ivoirien envisagerait de changer d'air et contacterait plusieurs clubs en Europe. Et contrairement à ce qui a été annoncé plus tôt dans la journée, l'OM n'aurait pas refusé ce deal.

L'OM intéressé par Zaha ?

Le club marseillais se serait montré à l'écoute et ouvert à l'idée de recruter le buteur de 30 ans à la fin de la saison. Dans les prochaines semaines, les négociations devraient se poursuivre avec l'OM, même si la concurrence de certains cadors pourraient lui rendre la vie difficile...