Un attaquant s'annonce à l'OM, ça va tourner au fiasco

Ces derniers jours, Artem Dovbyk a créé la surprise en annonçant être en discussions avec l'OM. Il faut dire que le club phocéen cherche un attaquant pour cet été. Mais visiblement, le profil de l'avant-centre de 25 ans est loin de faire l'unanimité. Un spécialiste du football ukrainien dresse un portrait du joueur qui ne devrait pas rassurer les fans marseillais.

En quête d'un nouvel élément offensif cet été, l'OM s'intéresserait à Artem Dovbyk. Et l'attaquant du SK Dnipro-1 a même récemment ouvert la porte au club phocéen : « Il y avait déjà des discussions il y a 6 mois mais ça s’est intensifié depuis. Tout est possible. Si j’aimerais signer à l’OM ? Pourquoi pas, l’équipe se bat pour la Ligue des champions. La chose la plus importante est d’avoir un accord ». Néanmoins, selon Mourad Aerts, spécialiste du football ukrainien, ce ne serait pas une excellente affaire pour le club phocéen.

Transferts : L’OM passe à l’offensive pour un dossier galère https://t.co/rx7k90pTkF pic.twitter.com/oMCTx3FxZp — le10sport (@le10sport) May 20, 2023

«Techniquement c’est pas dingue»

« Ce n’est pas un joueur que j’apprécie beaucoup, je le trouve un peu maladroit, techniquement c’est pas dingue, je ne le trouve pas dans la finition incroyable. Alors il marque beaucoup cette saison mais le championnat ukrainien est beaucoup perturbé en raison de la guerre qui continue. Physiquement il est grand, il n’a pas une grosse pointe de vitesse, ses premiers contrôles, et ses courses pour aller dans la profondeur ne sont pas dingue », explique-t-il pour Football Club de Marseille , avant de poursuivre sur le profil du joueur.

«Je ne suis pas convaincu par ce profil»