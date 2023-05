Il a refusé de quitter l'OM, voilà pourquoi

Amadou Diawara

En grande difficulté à l'OM lors de la première partie de saison, Leonardo Balerdi aurait pu claquer la porte du Vélodrome cet hiver pour se relancer dans un tout nouveau club. Toutefois, le défenseur argentin a refusé de quitter Marseille. Interrogé sur le sujet, Leonardo Balerdi s'est expliqué.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, Leonardo Balerdi aurait pu fuir l'OM lors du dernier mercato hivernal. En grande difficulté lors de la première partie de saison, le défenseur argentin de 24 ans aurait pu aller voir ailleurs pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière.

Balerdi a fermé la porte à un départ cet hiver

Lors d'un entretien accordé à RMC Sport , Leonardo Balerdi a fait un point sur sa situation compliquée à l'OM ces derniers mois. Et il a profité de cette interview pour revenir sur son hiver agité, où il aurait pu s'exiler de Marseille pour se relancer. Mais comme l'a avoué Leonardo Balerdi, il a préféré finir la saison à l'OM pour inverser la tendance et ne pas rester sur un échec en terres phocéennes.

«C’est pour cela que j’ai voulu rester à l’OM»