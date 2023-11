Un attaquant du RC Lens annonce la couleur pour son avenir

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en juin 2026, Florian Sotoca s'est imposé comme l'un des leaders de Franck Haise au RC Lens. Néanmoins, du haut de ses 33 ans, l'attaquant français a conscience que la retraite se rapproche, mais il compte bien jouer le plus longtemps possible. Une bonne nouvelle pour les Sang-et-Or.

Arrivé au RC Lens en 2019, Florian Sotoca fait partie des joueurs qui ont permis aux Sang-et-Or de retrouver la Ligue 1. Et aujourd'hui encore, il est l'un des leaders de l'équipe de Franck Haise qui s'est qualifiée en Ligue des champions. Mais du haut de ses 33 ans, Florian Sotoca a conscience que sa carrière n'est pas éternelle.

Le RC Lens a tenté un transfert au PSG https://t.co/TL9XIuW0XH pic.twitter.com/qHuZ6hDaad — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

«Je sais la chance que j'ai d'être dans ce club et d'avoir ce parcours»

« Je profite de tout ce qui m'arrive. Je sais la chance que j'ai d'être dans ce club et d'avoir ce parcours. Je me sens encore très jeune, même si, à 33 ans, ça pèse un peu après certains matches », reconnaît l'attaquant du RC Lens au micro de L'Équipe de choc sur La Chaîne L'EQUIPE avant d'évoquer son futur.

«J'ai envie que ma carrière se prolonge le plus tard possible»