Un ancien Marseillais a fait un énorme cadeau à l’OM

Le premier match amical de l’OM, remporté face à Nîmes (2-0), a permis de mettre en lumière certains joueurs, à l’image du jeune Emran Soglo, auteur d’une belle prestation. Et visiblement, Jacques Abardonado n’est pas étranger à l’éclosion du jeune marseillais qui pourrait être l’une des bonnes surprises de la saison.

Comme tous les étés au moment de la préparation des clubs, des joueurs profitent des matches amicaux pour se révéler et se mettre en avant. A l'OM, c'est le cas par exemple du jeune Emran Soglo, très en vue contre Nîmes (2-0). Et comme le souligne Jean-Charles De Bono, Jacques Abardonado, qui a longtemps été impliqué au sein des équipes de jeunes de l'OM, a eu un rôle clé.

Abardonado a déniché Soglo

« Il faut se servir des jeunes et de l’expérience de Jacques Abardonado qui est un vieux de la vieille dans ce club et qui connait très bien les jeunes. Il l’a eu (Soglo) l’année dernière en réserve et c’est lui qui a conseillé Marcelino de le mettre en latéral gauche car il pense qu’il en a les qualités et à priori sur cette première rencontre il a montré qu’il peu dépanner sur ce poste. C’est lui qui a fait le bel effort sur le côté gauche pour donner un bon ballon à Vitinha. Il est du voyage en Allemagne en plus », confie le journaliste pour Football Club de Marseille .

«Il ne faut pas réduire Pancho Abardonado au rôle d’interprète seulement»