Trois transferts au PSG : C’est validé par Luis Enrique !

Lors du précédent mercato estival, le PSG s'est contenté de recruter trois nouveaux joueurs à savoir Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin. Les deux premiers ont un rôle important au sein de l'effectif parisien, tandis que le troisième n'a pas encore joué avec les professionnels. Mais Luis Enrique est très satisfait de ses trois recrues estivales.
Luis Enrique juge ses trois recrues
« Ça dépend de chaque match. Normalement, pour valoriser les performances d'un joueur, c'est toujours normal de regarder seulement son match, mais nous pensons toujours qu'on enseigne à un joueur d'avoir de la tranquillité pour valoriser, pour maîtriser son niveau », confie-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.
«J’ai beaucoup de confiance en Lucas Chevalier, Zabarnyi et Renato»
« En ce sens-là, je n'ai aucun doute sur Lucas Chevalier, je n'ai aucun doute sur Zabarnyi, je n'ai aucun doute sur Renato (Marin), les trois joueurs qu'on a signés, et ça marche comme ça. Nous savons la difficulté de jouer dans un club comme Paris Saint-Germain, il y a toujours des bruits autour de l'équipe. Il faut s'habituer à ce bruit. Je me répète, j'ai beaucoup de confiance en Lucas Chevalier, Zabarnyi et Renato », ajoute Luis Enrique.