Trois transferts annoncés à l'ASSE

Arnaud De Kanel

Dos au mur après une cruelle défaite d'entrée face au GF 38, l'ASSE nage en eaux troubles. Le mercato crée des tensions et les questions sur le sujet irritent particulièrement Laurent Batlles qui voit les jours défiler sans qu'aucune recrue ne pointe le bout de son nez. Mais d'ici la clôture du marché, trois nouveaux joueurs pourraient débarquer.

Il y a des sujets qui fâchent et pour l'ASSE, c'est le mercato. Laurent Batlles ne se satisfait pas du recrutement effectué car seuls Dylan Batubinsika et Ibrahim Sissoko ont signé alors que Jean-Philippe Krasso a quitté le Forez et que Niels Nkounkou veut s'en aller.

L'ASSE en échec sur le mercato

La frustration du coach de l'ASSE peut se comprendre car les jours passent et la direction sportive enchaine les échecs. Antoine Leautey et Kévin Van Den Kerkhof ont recalé les Verts qui n'arrivent décidément pas à se renforcer cet été. Tout pourrait se décanter d'ici quelques jours.

Trois recrues à venir ?