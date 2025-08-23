«Très vexé», Roberto De Zerbi prend une décision radicale à l'OM !

Après la bagarre survenue dans le vestiaire de l'OM, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts. Une décision radicale notamment motivée par la réaction de Roberto De Zerbi visiblement très vexé par le comportement du milieu de terrain français qu'il a vécu comme une trahison.
C’est la bombe de l’été en Ligue 1. L’OM a effectivement annoncé que Jonathan Rowe et Adrien Rabiot ont été placés sur la liste des transferts après leur bagarre à Rennes vendredi dernier. Une décision radicale notamment motivée par Roberto De Zerbi qui aurait très vexé et qui se serait senti trahi par Adrien Rabiot selon Florent Germain, correspondant de RMC à Marseille.
De Zerbi a très mal vécu l'affaire Rabiot
« Roberto De Zerbi et les dirigeants estiment que depuis un gros mois il y a du laisser-aller global. Donc ça concerne Rabiot, mais aussi la plupart des joueurs, avec un comportement moins professionnel, des amendes qui ne sont pas payées, des retards... », révèle-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.
«Roberto De Zerbi était vexé, voire très vexé»
« Il a été mis en place des checks médicaux très réguliers et visiblement beaucoup de joueurs ont dit "non mais c'est bon, moi je connais mon corps donc pas besoin d'y aller". Donc je pense que Roberto De Zerbi était vexé, voire très vexé de l'attitude de certains joueurs dont certains leaders. Et il a pris l'attitude de Rabiot comme une ultime défiance dans un contexte où De Zerbi était déjà froissé par le comportement de certains leaders dont Adrien Rabiot », ajoute Florent Germain.