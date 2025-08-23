«Très vexé», Roberto De Zerbi prend une décision radicale à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la bagarre survenue dans le vestiaire de l'OM, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts. Une décision radicale notamment motivée par la réaction de Roberto De Zerbi visiblement très vexé par le comportement du milieu de terrain français qu'il a vécu comme une trahison.

C’est la bombe de l’été en Ligue 1. L’OM a effectivement annoncé que Jonathan Rowe et Adrien Rabiot ont été placés sur la liste des transferts après leur bagarre à Rennes vendredi dernier. Une décision radicale notamment motivée par Roberto De Zerbi qui aurait très vexé et qui se serait senti trahi par Adrien Rabiot selon Florent Germain, correspondant de RMC à Marseille.

De Zerbi a très mal vécu l'affaire Rabiot « Roberto De Zerbi et les dirigeants estiment que depuis un gros mois il y a du laisser-aller global. Donc ça concerne Rabiot, mais aussi la plupart des joueurs, avec un comportement moins professionnel, des amendes qui ne sont pas payées, des retards... », révèle-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.