«Très heureux», l'OM est très vite oublié !

Axel Cornic

A la recherche d’un buteur après le départ d’Elye Wahi vers l’Eintracht Francfort, l’Olympique de Marseille a multiplié les pistes aux quatre coins de l’Europe. C’est notamment le cas aux Payx-Bays avec Santiago Gimenez de Feyenoord, qui a toutefois préféré poursuivre sa carrière en Serie A, en signant pour l’AC Milan.

On a encore changé d’attaquant à Marseille. Seulement quelques mois après son arrivée en provenance du RC Lens, Elye Wahi a plié bagage pour rejoindre l’Allemagne et l’Eintracht Francfort. Ainsi, Mehdi Benatia et Pablo Longoria ont tenté de trouver le renfort parfait pour Roberto De Zerbi...

Un nouvel attaquant à l’OM

C’est Amine Gouiri qui est finalement arrivé, mais d’autres pistes semblaient tenter l’OM, notamment avec Santiago Gimenez. A son avantage lors de la première partie de saison, l’international mexicain aurait pu être un renfort de tout premier choix pour les Marseillais, mais il a plutôt décidé de rejoindre l’AC Milan.

« Je suis très heureux et je remercie l'équipe »

Et ce samedi, il a déjà débloqué son compteur avec le Rossoneri, en marquant le but de la victoire face à Empoli (0-2). « Je suis très heureux et je remercie l'équipe » a déclaré Santiago Gimenez, d’après Mediaset. « C’était un match difficile, mais nous sommes bien entrés et avons immédiatement eu un impact ».