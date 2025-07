«Très belle pioche» : Le gros coup de l’OM sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré un petit délai inattendu, Pierre-Emerick Aubameyang devrait bel et bien s'engager à l'OM, un an après son départ vers l'Arabie Saoudite. Et alors que les doutes subsistent concernant l'état physique de l'attaquant de 36 ans après une saison en Saudi Pro League, Sabri Lamouchi calme tout le monde et assure que le club phocéen réalise là un très joli coup.

Un an après son départ de l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang va déjà faire son retour. En effet, le Gabonais a résilié son contrat avec Al-Qadsiah, mais certains observateurs s'interrogent sur le niveau de l'ancien buteur d'Arsenal après une saison en Arabie Saoudite. Ce n'est pas le cas de Sabri Lamouchi. L'entraîneur d'Al-Riyadh a croisé la route d'Aubameyang la saison dernière en Saudi Pro League, et il assure que l'OM réalise un très joli coup en bouclant son retour.

Aubameyang à l'OM, Lamouchi valide ! « Vu la manière de jouer de (Roberto) De Zerbi, c'est une très belle pioche. Celui qui a pensé à souffler son nom, que ce soit Medhi (Benatia) ou le coach, a eu une très bonne idée », assure l'ancien joueur de l'OM dans des propos accordés à La Provence, avant d'en rajouter une couche.