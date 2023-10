Transferts : Un recrue surprise dans les tuyaux au PSG ?

Benjamin Labrousse

Arrivé cet été au PSG, Luis Enrique a pu assister à de nombreux départs dans son effectif mais aussi plusieurs arrivées au sein du club de la capitale. Si le technicien espagnol s’est dit satisfait de ses forces en présence, ce dernier a pu également constater un manque de profondeur au milieu de terrain. D’ailleurs, Paris pourrait se montrer actif sur le prochain mercato concernant son entrejeu.

Encore du mouvement au PSG ? Si cet été, l’effectif du club parisien a été complétement chamboulé, et que ce dernier apparaît comme plus fourni et complet que l’an passé, certains postes laissent tout de même place à l’interrogation à Paris.

PSG : Surprise, le feuilleton Mbappé totalement relancé ? https://t.co/OENFxWR8cm pic.twitter.com/xB86eZPIex — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

Le PSG dans le dur concernant l’entrejeu ?

C’est le cas notamment du milieu de terrain. Si le trio de titulaires composé de Vitinha, Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery affiche de belles promesses, quid des remplaçants. Fabian Ruiz et surtout Carlos Soler peinent à s’imposer, tandis que Kang-In-Lee a longtemps été absent au PSG.

Le PSG intéressé par un nouveau milieu de terrain ?