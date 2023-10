Transfert à 200M€, le PSG baladé par un club étranger ?

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs attaquants de sa génération, Victor Osimhen fait saliver n’importe quel club au monde. Le Paris Saint-Germain ne ferait pas exception, puisqu’après avoir tenté sa chance cet été Luis Campos continuerait de suivre le Capocannoniere de la dernière saison de Serie A, qu’il connait très bien pour l’avoir recruté au LOSC en 2020.

Avec les départs de Lionel Messi et de Neymar, le PSG a eu l’occasion de totalement révolutionner son attaque. La priorité était clairement la recherche d’un numéro 9 et ce n’est pas un mais deux qui ont débarqué finalement, avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani.

Le PSG voulait miser sur Osimhen

Mais Luis Campos semblait avoir un tout autre rêve. RMC Sport annonçait lors du dernier mercato estival que la grande priorité du PSG à ce poste était Victor Osimhen, ancien du LOSC désormais au Napoli. La Gazzetta dello Sport nous apprend d’ailleurs qu’il y avait un accord entre lui et son club, qui face à une offre intéressante aurait accepté de le laisser filer.

Le Napoli a fait monter les enchères

D’après les informations du quotidien italien, les dirigeants napolitains n’auraient finalement pas joué cartes sur table avec Victor Osimhen ! Le prix de base aurait en effet augmenté au fil des semaines jusqu’à attendre des montants dépassant les 200M€, ce qui en aurait fait l’un des transferts les plus chers de l’histoire. Un comportement qui n’aurait pas vraiment été apprécié par le Nigérian et son entourage.