Transferts : Un craquage à 21M€ relance le mercato de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 31 octobre 2022 à 01h30

Pierrick Levallet

Rien ne va plus pour Cristiano Ronaldo à Manchester United. Cantonné à un rôle inhabituel de remplaçant sous Erik ten Hag cette saison, le Portugais voudrait claquer la porte dès cet hiver, alors que son contrat expire en juin prochain. Annoncé du côté du Sporting Portugal, l’attaquant de 37 ans aurait d’ailleurs semé un indice de taille sur son avenir.

Dans la tourmente depuis le début de saison, Cristiano Ronaldo n’en peut plus de sa situation à Manchester United. Le Portugais est cantonné à un rôle inhabituel de remplaçant sous Erik ten Hag à moins d’un an de la fin de son contrat. Rien ne va pour le quintuple Ballon d’Or, qui souhaiterait claquer la porte dès cet hiver. Cristiano Ronaldo est notamment annoncé au Sporting Portugal, son club formateur. 19 ans après, il pourrait faire son retour là où tout a commencé. Et il vient peut-être de délivrer un indice sur son avenir.

Annoncé au Sporting, Cristiano Ronaldo a acheté une maison au Portugal

Comme le rapporte The Sun , Cristiano Ronaldo viendrait d’acquérir un splendide manoir au Portugal pour environ 21M€. Cette demeure est devenue la maison la plus chère du pays et elle ne se situe qu’à 40 minutes de Lisbonne. De quoi totalement relancer le mercato de Cristiano Ronaldo, annoncé du côté du Sporting Portugal récemment, et affoler la presse portugaise au passage.

Le Sporting prépare une offensive

D’ailleurs, The Mirror a révélé que le club lisboète envisagerait de passer à l’action dès le mois de janvier pour rapatrier Cristiano Ronaldo. Il faudra cependant que l’attaquant de 37 ans, sous contrat jusqu’en juin prochain, obtienne l’accord d’Erik ten Hag.

Ten Hag aura le dernier mot