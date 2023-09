Transferts : Tensions révélées, ça chauffe avec le boss du PSG

Arnaud De Kanel

Nasser Al-Khelaïfi continue de faire parler de lui. Ce dimanche, des témoignages en provenance d'Espagne sont sortis dans la presse pour dénoncer le comportement du président du PSG lors de certaines négociations. Un membre d'une agence de joueurs a fait des révélations accablantes.

Les langues se délient au sujet de Nasser Al-Khelaïfi. De plus en plus critiqué dans l'hexagone, le président du PSG ne l'est pas moins de l'autre côté des Pyrénées. Ce dimanche, un membre d'une agence de joueurs est sorti du silence pour dénoncer les méthodes du président du PSG qui emploie parfois des mots durs dans les négociations.

«Votre joueur ne vaut rien»

Le témoignage est accablant. « Nous avons essayé d'obtenir un meilleur accord pour notre client, c'est une légende du club et il méritait un meilleur contrat », lance un membre d'une agence de joueurs dans des propos relayés par Relevo . Proposition à laquelle Nasser Al-Khelaïfi aurait répondu : « Votre joueur ne vaut rien, je peux en avoir mille comme lui. » Suite à cela, les négociations entre le PSG et les représentants du joueur en question ont pris fin. « C'est à ce moment-là que les négociations ont pris fin pour de bon », précise cette même source. Pour autant, le président du PSG sait également faire preuve de plus de délicatesse selon la personne qu'il a en face lui. Mais lorsqu'il a quelqu'un dans le viseur, il se montrerait redoutable.

«Je sais qu'il a personnellement demandé la tête de plusieurs agents»