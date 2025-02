Transferts : Séduit, il signe à l'ASSE !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Remontée en Ligue 1, l'ASSE s'est renforcée à l'occasion du mercato estival pour tenter de se maintenir dans l'élite. Parmi les renforts arrivés dans le Forez, on retrouve notamment Pierre Ekwah, prêté par Sunderland. Le Stéphanois en a d'ailleurs dit plus sur sa signature à l'ASSE et comment il avait été séduit.

A 23 ans, Pierre Ekwah est aujourd'hui un joueur de l'ASSE. Prêté par Sunderland l'été dernier, le voilà donc à Saint-Etienne. Il retrouve à cette occasion la France, lui qui avait quitté l'Hexagone et le FC Nantes en 2018 pour s'exiler en Angleterre. Mais comment Ekwah s'est-il retrouvé à s'installer à l'ASSE ? Pour Allez les Lions, le principal intéressé en a dit plus sur ce sujet.

« Ça m'a séduit »

« Ce qui m’a séduit dans le projet de l’ASSE ? J’ai parlé avec l’ancien coach, j’ai parlé avec le directeur sportif aussi, ça m’a séduit. Surtout le club de Saint-Etienne, la Ligue 1 aussi. Je voulais découvrir ce championnat, jouer dans l’élite. Il était temps de partir du Championship. C’est un championnat que je connaissais et je voulais faire ma grande entrée dans l’élite. La Ligue 1, c’est très technique, très tactique, il y a beaucoup de réflexion, plus qu’en Championship. En Championship il y a un peu plus de "basket-ball game" comme on dit. Le niveau de la Ligue 1 est plus relevé car il y a des joueurs plus fort en L1. La Ligue 1, c’est un cran au-dessus. La Ligue 1 c’est physique aussi dans les courses et dans l’impact », a d'abord expliqué Pierre Ekwah sur son arrivée à l'ASSE.

« Quand je suis arrivé, j’ai eu un peu de chance »

Le Stéphanois a également ajouté : « Bien sûr j’ai eu besoin d’un temps d’adaptation pour trouver mes marques en Ligue 1. Quand je suis arrivé, j’ai eu un peu de chance, il y avait une trêve internationale. J’avais une à deux semaines pour me mettre au diapason. J’ai enchaîné sur Lille, on a décroché notre première victoire de la saison donc c’était cool. Ça faisait longtemps que je n’étais pas revenu en France, je n’avais jamais joué en professionnel en France. J’avais besoin de m’adapter mais au niveau de l’équipe j’ai très vite compris les choses qu’on me demandait, comment je pouvais les renforcer et donner le meilleur de moi-même ».