Transferts : Ronaldo lâche un terrible aveu sur son mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé de 37 ans, Cristiano Ronaldo est actuellement sans club, mais plus pour longtemps. L'international portugais n'a pas l'intention de prendre sa retraite et envisage de reprendre le chemin des terrains. Le buteur aurait reçu une offre d'Al-Nassr et serait courtisé aussi au Qatar, mais aucune destination ne semble lui convenir.

Cristiano Ronaldo a claqué la porte de Manchester United avec fracas. Après avoir critiqué le fonctionnement de son club, l'international portugais s'est rendu au Qatar pour disputer le Mondial, avant de voir son contrat être rompu par les Red Devils.

Mercato : Après Manchester, Cristiano Ronaldo veut encore faire un retour aux sources https://t.co/df8A5DlxMv pic.twitter.com/ZZ0xJOnBrJ — le10sport (@le10sport) December 18, 2022

Ronaldo reçoit une offre colossale

Alors que les championnats nationaux devraient reprendre dans les prochains jours, Cristiano Ronaldo est actuellement sans club. Dernièrement, le buteur aurait reçu une proposition d'Al-Nassr, qui lui propose un salaire annuel de 200M€. Ancienne équipe de Xavi, Al-Sadd, au Qatar, aurait également des vues sur Ronaldo.

Sans club, il n'est pas convaincu

Mais selon les informations du journaliste italien Rudy Galetti, Cristiano Ronaldo ne semble pas convaincu par les offres dont il dispose. En coulisses, la star portugaise ne cacherait pas sa déception, lui qui donnerait sa priorité à une formation européenne, qualifiée pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Ronaldo n'a pas l'intention de se précipiter et va prendre son temps avant de choisir son prochain club.