Real Madrid : Les coulisses du nouveau dossier brûlant du mercato

Publié le 20 septembre 2022 à 01h00 par La rédaction

Devenu indésirable au sein du Real Madrid, Marco Asensio se retrouve désormais à cirer le banc chez les Merengue. Carlo Ancelotti, qui ne compte plus sur lui, aurait tenté de lui trouver une porte de sortie cet été. Et les dessous de ce dossier ont désormais été révélés, alors qu’un grand rival se joindrait à la course à sa signature…

L’avenir de Marco Asensio devrait s’écrire loin du Real Madrid. Indésirable tout au long de l’été, l’international espagnol n’a cependant pas trouvé de porte de sortie. D’après les informations de Mundo Deportivo , Arsenal, le Milan AC et Newcastle auraient tenté une approche, mais aucun club n’aurait réussi à le faire signer. Depuis, Carlo Ancelotti lui fait cirer le banc. Mais un club pourrait tout changer…

Le FC Barcelone en embuscade

Ainsi, toujours selon les informations de Mundo Deportivo, Marco Asensio figurerait dans le viseur du FC Barcelone. Le grand rival du Real Madrid resterait en effet très attentif à la situation de Marco Asensio, qui n’a toujours pas prolongé chez les Merengue , et qui serait donc libre de tout contrat à l’issue de la saison. Une approche pourrait être tentée si sa situation n’évolue pas. Et le Barça dispose d’un atout de taille…

Jorge Mendes pour faciliter l’arrivée de Marco Asensio ?

En effet, les bonnes relations entre Jorge Mendes, l’agent de Marco Asensio, et Joan Laporta, président du FC Barcelone, ne seraient pas à négliger au sein de ce dossier. Les bons contacts entre les deux hommes pourraient faciliter le départ de l’international espagnol du Real Madrid vers les Blaugrana. D’autant que la situation de Marco Asensio au sein du Real Madrid risque de ne pas aller en s’arrangeant : entre Vinicius Junior qui confirme au plus haut niveau, l’émergence de Rodrygo et le nouveau positionnement de Federico Valverde en tant qu’ailier, l’international espagnol est clairement relégué à un second plan par Carlo Ancelotti. Et le Barça s’en frotte les mains…