Transferts - Real Madrid : La décision à 25M€ qu'il paye très cher !

Le Real Madrid a grandement courtisé Riyad Mahrez à l'été 2016, dans la foulée du titre de champion de Premier League surprise de Leicester City. Néanmoins, en raison de son choix de ne pas inclure la clause libératoire proposée par les Foxes dans son contrat, Mahrez a été bloqué par ses dirigeants de l'époque tout le mercato...

«Ils veulent me mettre une clause libératoire de 25M€. J'ai dit non, je pensais que c'était trop»

Un an avant les célébrations du titre de champion d'Angleterre avec Leicester, Riyad Mahrez a pris une décision lourde de conséquences. « J'ai failli signer à Arsenal en 2016 quand on gagne le championnat. Leicester m'a bloqué parce qu'ils voulaient trop d'argent. Avant qu'on commence l'année où on est champions, je signe un nouveau contrat où ils me disent qu'ils veulent me mettre une clause libératoire de 25M€. Je sortais d'une année de Premier League où on s'est maintenus au dernier moment, et j'ai dit non, je pensais que c'était trop. Au final, je finis meilleur joueur de Premier League. On gagne le championnat, et tous les clubs me veulent ».