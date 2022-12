Transferts - PSG : Une vérité éclate pour un coup à 115M€ sur le mercato

Thomas Bourseau

Joao Felix (23 ans) dispose d’une belle cote sur le marché des transferts et notamment du côté du PSG à en croire la presse. le10sport.com vous a nié un intérêt du Paris Saint-Germain ce mercredi, et pour ce qui est de son transfert, le décor est planté.

Et si le PSG mettait la main sur Joao Felix. Cela fait à présent quelques jours que l’avenir de l’attaquant de l’Atletico de Madrid fait couler pas mal d’encre dans la presse. Que ce soit Relevo ou d’autres médias, il est question d’un intérêt du Paris Saint-Germain et de bien d’autres clubs tels que Manchester United, Chelsea, le Bayern Munich ou encore Arsenal.

EXCLU - Mercato : João Félix au PSG, c’est bidon ! https://t.co/qM4xNjyi6q pic.twitter.com/cPWutXiqHG — le10sport (@le10sport) December 14, 2022

Une bataille royale à 115M€ pour Joao Felix

Et d’après 90min , il semblerait bel et bien que diverses formations aient manifesté leurs intérêts auprès des parties concernées dans le cadre d’un transfert de Joao Felix. Le PSG, la Juventus, Manchester United et le Bayern Munich feraient parties de ladite liste. En outre, les services de Felix, sous contrat à l’Atletico de Madrid jusqu’en juin 2026, auraient été proposés à Arsenal, Chelsea et Newcastle pour une opération qui s’élèverait au minimum à 115M€.

Le PSG ne va pas bouger pour Joao Felix

Pour autant, il ne faut pas s’attendre à ce que le PSG lâche les chevaux dans la course à la signature de Joao Felix. Le10sport.com vous a révélé ce mercredi 14 décembre que le Paris Saint-Germain ne comptait pas recruter Joao Felix pour la simple et bonne raison qu’il n’entre pas dans les plans du conseiller football Luis Campos et l’entraîneur Christophe Galtier.