Transferts - PSG : Une réponse tombe pour le mercato d’une star anglaise

Thomas Bourseau

Il dispose certes d’un contrat avec le Borussia Dortmund. Cependant, Jude Bellingham s’est fait une réputation XXL sur le marché des transferts. Intéressé, le PSG prend part à une lutte colossale en coulisse.

Lors d’une longue interview accordée à Sky Sports pendant la Coupe du monde au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi avait été interrogé sur le dossier Jude Bellingham. Et à en croire les propos du président du PSG, le Paris Saint-Germain apprécie le profil de Jude Bellingham (19 ans) qui fait tourner la tête des plus grands clubs européens et qui est lié au Borussia Dortmund jusqu’en juin 2025.

Manchester United fait irruption dans le dossier Bellingham

D’après les informations de The Manchester Evening News , Manchester United aurait à coeur de mener à bien le transfert de Jude Bellingham. Et ce n’est pas Erik Ten Hag qui affirmera le contraire. L’entraîneur de Manchester United, alors que les dirigeants des Red Devils attendraient que la porte du BvB s’ouvre pour un éventuel transfert, superviserait les prestations de Bellingham avec le club allemand.

Mercato - PSG : Le Real Madrid veut plomber un dossier XXL de Campos, Mbappé va enrager https://t.co/yPPQsmFPyg pic.twitter.com/tYCwJFe97o — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

City pas craintif de United pour Bellingham