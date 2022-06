Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Une nouvelle opération se précise pour Antero Henrique sur le mercato

Publié le 24 juin 2022 à 13h45 par Thibault Morlain

Arrivé l’été dernier au PSG, Georginio Wijnaldum a énormément déçu tout au long de la saison. Cela a donc viré au flop avec le Néerlandais et aujourd’hui, le club de la capitale aimerait y mettre fin. L’idée serait donc de se séparer de Wijnaldum. En charge des départs, Antero Henrique doit maintenant chercher la meilleure solution pour se délester de l’ancien joueur de Liverpool.

Au PSG, le marché des transferts s’annonce mouvementé que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. Ayant pour mission de dégraisser l’effectif parisien, Antero Henrique doit trouver un point de chute aux différents indésirables à Paris. Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Julian Draxler… La liste est longue des partants au PSG. Et le nom de Georginio Wijnaldum y figurerait également. Arrivé l’été dernier de Liverpool, le Néerlandais est une énorme déception. De quoi pousser les champions de France à chercher à s’en séparer cet été.

Transferts - PSG : La mission d’Antero Henrique se complique sur le mercato https://t.co/CGMJYB2Oca pic.twitter.com/Zs1jLdb320 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 23, 2022

A peine arrivé, déjà reparti ?