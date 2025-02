Transferts - PSG : Un énorme coup annoncé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival pour 45M€ en provenance de l'Eintracht Francfort, Willian Pacho s'est tout de suite imposé comme un titulaire indéboulonnable du onze de Luis Enrique dans la capitale. Et Lionel Charbonnier, ancien membre de l'équipe de France championne du Monde en 98, s'est enflammé pour le défenseur central équatorien en direct sur RMC vendredi soir.

Dans sa volonté de changer de projet et de miser désormais sur des éléments prometteurs plutôt que sur des noms ronflants, le PSG avait appliqué cette stratégie en misant notamment sur Willian Pacho lors du dernier mercato estival. Ce défenseur central de 23 ans, international équatorien (22 sélections, 2 buts), est arrivé de l'Eintracht Francfort pour 45M€ et a très rapidement prouvé sa valeur en enchaînant les performances qualitatives avec le PSG. Et les observateurs ne s'y trompent pas...

« L’impression de voir Marcel Desailly à son apogée »

Vendredi soir, en direct sur RMC Sport, Lionel Charbonnier s'est enflammé pour le défenseur du PSG après la victoire contre l'AS Monaco en championnat (4-1) : « Quand je vois Pacho, de match en match, ce mec m’impressionne. Tu as besoin de joueurs comme ça. Le PSG avait besoin de joueurs qui détruisent l’adversaire, qui détruisent le jeu adverse. J’ai l’impression, quand je le vois, de voir Marcel Desailly à son apogée, honnêtement. Là, je le vois, il dézone, il n’a pas peur de dézoner comme pouvait le faire Marcel. Dès fois, il dézonait pour détruire le jeu de l’adversaire dix mètres plus haut. Tu te dis, Marcel, il est fou. Et là, il l’a fait trois fois aujourd’hui », analyse l'ancien gardien de l'équipe de France.

« Ce joueur est très fort »

« Ce n’est pas donné à tout le monde de pouvoir anticiper, gagner son duel, dézoner sans perdre la confiance de ses coéquipiers. Moi, je dis chapeau et ce joueur est très fort », poursuit Charbonnier, bluffé par l'évolution de Pacho depuis sa signature au PSG l'été dernier.