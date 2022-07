PSG : Skriniar, Koundé… Luis Campos met le feu au mercato

Foot - Mercato - PSG

Milan Skriniar finalement laissé sur le carreau par le PSG ? Contrairement à l’information qui a circulé ce mardi concernant le retournement de veste de l’Inter à propos du transfert du Slovaque, le PSG serait derrière ce ralentissement des négociations. Le club parisien surveillerait avec attention la situation de Jules Koundé, et si jamais ce dernier venait à ne pas signer à Paris, un retour de flamme aurait lieu pour Skriniar.

Avant même l’officialisation de son arrivée en tant que conseiller football du PSG le 10 juin dernier, Luis Campos semblait avoir ouvert le dossier Milan Skriniar. Emballé par l’idée que le nouvel entraîneur Christophe Galtier puisse faire évoluer son groupe dans une défense à trois défenseurs centraux et deux pistons, Campos aurait coché le nom de Skriniar et en ferait même sa priorité défensive absolue.

Néanmoins, ces derniers temps, le feuilleton Milan Skriniar a connu son lot de rebondissements. Les négociations ne semblent pas aller dans le sens du PSG, les deux parties étant assez éloignées concernant l’indemnité du transfert. Bien que Skriniar soit sous contrat jusqu’en juin 2023 à l’Inter, les dirigeants nerazzurri refuseraient d’accepter les propositions financières du PSG et réclameraient une indemnité de transfert de 80M€. De quoi jeter un froid sur la faisabilité de cette opération et surtout… sur la réelle volonté de l’Inter de vendre Skriniar.

D’après les informations divulguées par 90min ce mardi, Milan Skriniar pourrait ne pas disposer d’un bon de sortie de la part de l’Inter. Initialement, le premier choix du club lombard aurait été de se séparer, contre un joli chèque, de Skriniar et de le remplacer par Gleison Bremer. Mais le défenseur du Torino va rejoindre l’équipe voisine de la Juventus. Consciente que les solutions à ce poste se font rares sur le marché, l’Inter aurait décidé de ne finalement pas céder Skriniar selon 90min .

Attenzione perché lo standby della cessione di Skriniar è dovuto principalmente al fatto che il PSG sta monitorando cosa succede per Koundé.Il Chelsea è avanti con una offerta di 60m€, il Barcellona tentenna, il PSG valuta.Ma se Koundé non va in Francia, occhio a Skriniar…