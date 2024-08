Transferts - PSG : Riolo démonté une folle rumeur du mercato !

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Danilo Pereira, l’amour aura duré quatre ans. Arrivé en prêt en 2020, le Portugais a fait son trou et s’est même mué en taulier du vestiaire. Néanmoins, Luis Enrique ne compte plus sur lui et son mercato a été animé cet été. Le FC Barcelone a même été une solution… grotesque selon Daniel Riolo !

Danilo Pereira était certes dans l’équipe des capitaines du Paris Saint-Germain la saison dernière avec Marquinhos, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, mais son avenir au PSG a pris un gros tournant cet été. Devenu indésirable aux yeux de l’entraîneur Luis Enrique, le polyvalent milieu de terrain portugais souvent utilisé comme défenseur central au PSG a été poussé vers la sortie pendant tout le mercato.

Danilo Pereira à Barcelone, une ineptie totale selon Daniel Riolo

Un temps annoncé à Porto ou en Arabie saoudite, Danilo Pereira a vu son avenir être totalement relancé en Europe ces dernières heures. Il a été question dans la presse étrangère d’une éventuelle venue à l’AS Monaco, à l’Atletico de Madrid ou encore au FC Barcelone pour le joueur sous contrat au PSG jusqu'en juin prochain. Foutaises pour Daniel Riolo, concernant le Barça, qui se trouve en proie à de trop grandes difficultés financières pour mener à bien une telle opération.

«L’oseille, ils ne l’ont pas»

« Danilo Pereira à Barcelone ? Barcelone, ils ont ramé pour inscrire Dani Olmo. Je me suis fait insulter comme c’est pas permis quand j’ai dit que Nico Williams ne viendrait pas car ils n’ont pas de thunes. Ils ont galéré pour Dani Olmo, ils l’ont inscrit grâce à un vice de procédure ou je ne sais pas. L’oseille, ils ne l’ont pas. Ça bricole de façon comptable et là, Danilo au Barça… ». a confié l’éditorialiste de RMC à l’After Foot.