Foot - Mercato - PSG

PSG : Révélations sur ce dossier chaud du mercato de Campos

Publié le 6 septembre 2022 à 06h00 par Thibault Morlain

Recruter un défenseur central n’aura finalement pas été le seul échec du PSG sur le marché des transferts. En effet, après avoir recruté Hugo Ekitike, Luis Campos souhaitait s’offrir un nouvel attaquant afin de renforcer le secteur offensif de Christophe Galtier. Cela n’a finalement pas été le cas. Aucun attaquant n’a rejoint le PSG à la fin du mercato, un chantier à propos duquel de nouvelles précisions ont d’ailleurs été apportées.

Les recrues auront donc été nombreuses au PSG cet été. Pour autant, Luis Campos et Christophe Galtier auraient aimé faire plus. En effet, le club de la capitale souhaitait notamment un défenseur central, mais la priorité, Milan Skriniar, s’est avérée impossible à concrétiser devant l’intransigeance de l’Inter Milan. En parallèle, le PSG voulait aussi un nouveau buteur. Un feuilleton qui aura tenu en haleine les fans tout le mercato. Pour quel résultat ? Aucun élément offensif n’a finalement rejoint le Parc des Princes après Hugo Ekitike.

Mercato - PSG : 10 ans après, Marco Verratti s’enflamme pour son transfert au PSG https://t.co/zbexlSXi5P pic.twitter.com/lt3MKQ4iJl — le10sport (@le10sport) September 5, 2022

Les échecs Lewandowski et Scamacca

Les idées ne manquaient pourtant pas au PSG dans cette quête d’un numéro 9. Ainsi, il était annoncé que le rêve de Luis Campos se nommait Robert Lewandowski. Ce dernier n’avait toutefois d’yeux que pour le FC Barcelone, qu’il a d’ailleurs fini par rejoindre. Le conseiller sportif s’était ensuite penché sur Gianluca Scamacca, alors à Sassuolo. L’Italien semblait alors être la priorité, mais devant les trop grosses demandes du club transalpin, le PSG a laissé filer Scamacca du côté de West Ham.

La vérité sur Rashford

Il a alors fallu se rabattre sur d’autres dossiers pour le PSG. Et l’une des pistes de Luis Campos aurait mené du côté de Manchester United. il avait en effet été annoncé que le club de la capitale était sur les traces de Marcus Rashford. Cela n’a toutefois abouti à rien puisque le Britannique est resté à Manchester United. D’ailleurs, pour Caught Offside , Fabrizio Romano a expliqué à propos de ce dossier Rashford : « Le PSG a toujours été intéressé par le joueur, mais il n’y a jamais eu d’offre officielle ».

L’option Ben Yedder