PSG : Nouvelle révélation à 3M€ sur le mercato d'Icardi

Publié le 4 septembre 2022 à 13h45 par Arthur Montagne

Après un mercato très animé, Mauro Icardi est toujours officiellement un joueur du PSG. Mais probablement plus pour très longtemps. En effet, alors que le club de la capitale s'est précipité pour boucler certains dossiers jeudi soir avant 23h, le marché reste ouvert dans certains pays, à l'image de la Turquie où l'attaquant argentin devrait rebondir.

Ce fut l'un des dossiers chauds de l'été du côté du PSG. Lancé dans un dégraissage très important, le club de la capitale s'est séparé de plusieurs indésirables et a quasiment vidé le loft mis en place par Luis Campos. Le dernier en date à avoir quitté le PSG se nomme Rafinha, qui a rejoint Al-Arabi au Qatar après avoir résilié son contrat à Paris. Par conséquent, il ne reste plus que Mauro Icardi. Mais plus pour très longtemps.

Galatasaray pourrait prendre en charge 3M€ sur le salaire d'Icardi

En effet, selon les informations du journaliste de DAZN , Orazio Accomando, tout est bouclé entre Galatasaray et le PSG pour le prêt de Mauro Icardi. L'international argentin va rejoindre le club stambouliote qui prendra en charge une partie du salaire de l'ancien attaquant de l'Inter Milan. Galatasaray devrait ainsi payer environ le tiers des revenus de Mauro Icardi, soit environ 3M€.

Visite médicale mercredi pour Icardi ?

Une information confirmée par Nicolo Schira qui ajoute que Mauro Icardi, qui profite de quelques jours de repos à Miami, devrait arriver mardi à Istanbul et passer sa visite médicale le lendemain afin de définitivement boucler son prêt à Galatasaray.