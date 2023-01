Transferts - PSG : Le Real Madrid défie Nasser Al-Khelaïfi sur le mercato

Thomas Bourseau

Le Real Madrid aurait à coeur de mener à bien le transfert de Jude Bellingham. C’est pourquoi au cours de ce mois de janvier, les Merengue prévoiraient de bouger leurs pions pour prendre de vitesse le PSG et le reste des prétendants de Bellingham.

Et si Jude Bellingham venait à signer en faveur du PSG ? Du haut de ses 19 ans, le milieu de terrain du Borussia Dortmund impressionne son monde au BvB et en Europe. Au point où même le président du PSG, en la personne de Nasser Al-Khelaïfi, avouait à Sky Sports en décembre dernier que tout le monde voulait recruter l’international anglais qui faisait alors des merveilles avec The Three Lions au Qatar.

Mercato - PSG : Campos veut s'offrir un crack du Mondial, le tarif est fixé à 140M€ https://t.co/wNK6r90KJ6 pic.twitter.com/lUzQEgKsyc — le10sport (@le10sport) January 2, 2023

Le PSG concurrencé par Liverpool et le Real Madrid pour Bellingham

Cependant, la concurrence fait rage dans cette opération et notamment en Angleterre avec les présences de Liverpool et de Manchester City qui pousseraient pour boucler le transfert du joueur du Borussia Dortmund l’été prochain, soit deux ans avant l’expiration de son contrat en juin 2025.

Le marché de janvier décisif pour le Real Madrid ?